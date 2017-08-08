Аким Алматы проверил ход работ по реконструкции дорожной и коммунальной инфраструктуры

В текущем году будет отремонтировано 146 км дорожного покрытия и обустроено 97 тыс. кв.м тротуаров, ведется строительство 14,7 км и реконструкция 42,2 км арычных сетей на 57 улицах.

В рамках рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек проинспектировал ход работ по реконструкции с приоритетом для пешеходов улиц Панфилова, Жибек жолы, Гоголя, Кабанбай батыра и площади «Астана», а также дорожной и коммунальной инфраструктуры города, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.





Как доложили главе города, в текущем году будет отремонтировано 146 км дорожного покрытия и обустроено 97 тыс. кв.м тротуаров, ведется строительство 14,7 км и реконструкция 42,2 км арычных сетей на 57 улицах, а также реконструкция более 32 км тепловых сетей, что в 2,7 раза больше прошлогоднего, когда было заменено 12 км теплосетей. Вместе с тем, ведется прокладка свыше 380 км водопровода и канализации с подключением более 20 тысяч домов в микрорайонах «Айгерим», «Улжан 1,2», «Карасу», «Акбулак», «Дархан», «Курылысшы», «Ожет», «Трудовик», «Шанырак 1,2», «Алтын Бесик», «Достык» и др.





В ходе рабочего объезда аким Алматы сделал замечание заместителю акима города Ерлану Аукенову за низкие темпы строительства по улице Аскарова западней пр. Аль-Фараби, где проводится реконструкция водопроводных сетей протяженностью 3,5 км. На сегодня выигравшая конкурс подрядная организация ТОО «Титан Север» из Петропавловска завершила реконструкцию лишь 2 км. По данным Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы оставшиеся 1,5 км завершат к середине сентября.









На следующем участке Бауыржан Байбек проинспектировал работу по капитальному ремонту моста через р.Есентай по проспекту Абая. На объекте выполнены работы по демонтажу северной части мостового перехода, переустройству инженерных сетей (газ среднего давления, водопровод, телекоммуникации), устройству электроснабжения подъемников, бетонирование дна основного русла реки и др. В ремонтных работах задействовано порядка ста человек, которые работают в две смены. Движение планируется запустить по северной части 27 августа текущего года. Следом строители приступят к реконструкции южной части моста, которую планируют завершить в течение 25 дней.





Аким города также проверил ход работ по ремонту ул. Шевченко от ул.Кунаева до ул.Жарокова протяженностью 4,3 км. На сегодня асфальтобетонное покрытие уложено от ул.Кунаева до ул.Фурманова, от ул.Наурызбай батыра до ул.Байзакова, нижним слоем асфальта уложен отрезок от ул.Байзакова до ул.Манаса. От ул.Манаса до ул.Жарокова проводится демонтаж трамвайных рельс с устройством основания. От ул.Фурманова до ул.Наурызбай батыра проводится реконструкция тепловых сетей, подрядной организацией проводятся работы по устройству бордюров и арычных лотков.









Главу города также проинформировали о проводимых ремонтных работах по ул.Абдуллиных от ул.Богенбай батыра до ул.Макатаева протяженностью 1,090 км. На данном участке дорожно-ремонтные работы завершены, кроме отрезка улиц между Жибек жолы и Макатаева, в связи с реконструкцией тепловых сетей. Завершить ремонтные работы на данном участке планируется до 30 августа текущего года.





В рамках рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек также проинспектировал ход реконструкции улиц Панфилова, Жибек жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, площади «Астана».





На реконструируемых с приоритетом для пешеходов участках ведутся работы по укладке брусчатки, установке арычных лотков, строительству сухих фонтанов и др. Продолжаются работы по обновлению фасадов зданий в рамках единого архитектурного стиля и др. В целях увеличения затененных пространств запланирована дополнительная посадка высокорослых деревьев: берёз, дубов, лип и осин, более тысячи кустарников разных видов. Всего будет произведено озеленение более 330 тыс. кв.м. Работы планируется завершить уже в сентябре этого года.





На улице Панфилова от ул.Кабанбай батыра до ул.Жибек жолы ведутся работы по укладке гранитной плитки с размещением площадок для отдыха, игровых и спортивных площадок, скамеек и др. Уже в этом месяце начнутся работы по высадке деревьев и установке цветочных композиций. На площади «Астана» продолжается работа по благоустройству пешеходных зон и сухих фонтанов.









В рамках реконструкции улицы Жибек жолы от ул.Желтоксан до ул.Кунаева ведутся работы по благоустройству Арбата, сохранив прежний дух и разбив его на отдельные функциональные зоны. Будет увеличено количество мест для сидения, проводится реконструкция существующих фонтанов, появятся спортивные и детские площадки, вместо брусчатки будет использован высококачественный гранит. В рамках реконструкции большое внимание уделяется созданию эффективной системы водоотведения. К примеру, ливневая канализация на Жибек жолы ранее не функционировала, а старые трубы были забиты.





На улицах Кабанбай батыра и Гоголя ведутся работы по благоустройству пешеходных и велосипедных зон. Отметим, что на данном участке дороги сужение проезжей части не планируется, но по длине всех пешеходных зон парковка будет запрещена, оставить автомобиль можно будет только в специально оборудованных «карманах».







