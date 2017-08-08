В Саудовской Аравии скончался 26-летний принц
8 августа 2017, 16:08
Причины смерти официально не раскрываются.
Королевский двор Саудовской Аравии заявил о кончине принца Сальмана бен Абдаллаха бен Турки Аль Сауда, сообщает агентство SPA со ссылкой на канцелярию, передает РИА Новости.
"В мир иной отправился принц Сальман бен Абдаллах бен Турки Аль Сауд", — говорится в сообщении официального агентства.
Агентство Eremnews со ссылкой на близких скончавшегося сообщает, что принцу было 26 лет, а причиной смерти стал сердечный приступ.
Фото © РИА Новости / Александр Юрьев
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