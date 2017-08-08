Сын покончившего с собой Омирбека Жампозова находится под следствием

Сын стрелявшего в сотрудников правоохранительных органов и покончившего с собой Омирбека Жампозова находится под следствием за нападение на прокурора

Сына стрелявшего у здания прокуратуры Омирбека Жампозова подозревают в нападении на прокурора Целиноградского района. На Асылжана Жампозова уже заведено уголовное дело, находящееся в разработке Следственного комитета ДВД Акмолинской области.





По словам адвоката семьи Бакыт Каиржановой, Асылжана Жампозова о проводящемся расследовании до сих пор не известили. Более того, молодого человека ещё ни разу не вызывали на допрос. По словам Каиржановой, Асылжан Жампозов толкнул либо якобы ударил кого-то, когда пытался прорваться к телу отца, находившемуся у мемориала жертв репрессиям.





В МВД не комментируют подробности дела, ссылаясь на закон.





Адвокат Жампозовых рассказала, что сегодня вдова Омирбека Жампозова переехала на его родину – в Тараз. Средний сын готовится отстаивать интересы отца и детально следит за ходом расследования.



