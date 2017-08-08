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Сын покончившего с собой Омирбека Жампозова находится под следствием

8 августа 2017, 16:39

На допрос его пока не вызывали.

Сын стрелявшего в сотрудников правоохранительных органов и покончившего с собой Омирбека Жампозова находится под следствием за нападение на прокурора, сообщает informburo.

Сына стрелявшего у здания прокуратуры Омирбека Жампозова подозревают в нападении на прокурора Целиноградского района. На Асылжана Жампозова уже заведено уголовное дело, находящееся в разработке Следственного комитета ДВД Акмолинской области.

"Уголовное дело в отношении А.О. Жампозова по факту применения насилия в отношении прокурора Целиноградского района зарегистрировано по статье "Применение насилия в отношении сотрудника власти" и находится в производстве Следственного управления ДВД Акмолинской области", – сообщили в пресс-службе МВД РК.

По словам адвоката семьи Бакыт Каиржановой, Асылжана Жампозова о проводящемся расследовании до сих пор не известили. Более того, молодого человека ещё ни разу не вызывали на допрос. По словам Каиржановой, Асылжан Жампозов толкнул либо якобы ударил кого-то, когда пытался прорваться к телу отца, находившемуся у мемориала жертв репрессиям.

В МВД не комментируют подробности дела, ссылаясь на закон.

Адвокат Жампозовых рассказала, что сегодня вдова Омирбека Жампозова переехала на его родину – в Тараз. Средний сын готовится отстаивать интересы отца и детально следит за ходом расследования.

Напомним, днем 20 июля мужчина открыл стрельбу у здания Целиноградской прокуратуры. Были ранены сотрудник надзорного ведомства и полицейский. Позже выяснилось, что стрелял бывший гендиректор РГП "Казводхоз" Омирбек Жампозов, который обвинялся в растрате более 600 миллионов бюджетных средств. На скамье подсудимых, кроме Жампозова, оказались пять человек. Раненый прокурор поддерживал обвинение, просившее для подсудимого пять лет лишения свободы с учетом закона об амнистии. Оглашение приговора было назначено на 16:00 20 июля. Нападение было совершено за полтора часа до этого. После стрельбы нападавший уехал на своем автомобиле и застрелился. После случившегося суд возобновил судебное следствие по делу Жампозова.


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