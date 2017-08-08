EXPO 2017: анонс мероприятий на 9 августа

Что посмотреть на международной выставке в среду.

10 июня 2017 года открыла свои двери Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017». Основная тема ЭКСПО-2017 – «Энергия будущего».





Для посетителей выставки подготовлена программа.





Так, в 09:50 в медиа-центре состоится пресс-конференция с официальной делегацией Республики Гвинея, где журналистам будет представлена возможность получить ответы на все интересующие вопросы в сфере торговли, инвестиций, туризма и культуры.





А уже в 11:00 состоится церемония празднования Национального дня Гвинейской Республики. В мероприятии примут участие вице-министр по делам религии и гражданского общества РК Абзал Нукенов,начальникштаба Министерства торговли Бала Допавоги (BALLA Dopavogui)и другие официальные лица.

Гвинея обладает большими минеральными, гидроэнергетическими и сельскохозяйственными ресурсами. Важнейшими полезными ископаемыми Гвинеи являются бокситы, по запасам которых страна занимает первое место в мире, также (почти половина мировых запасов), железной руды, алмазов, золота, урана. В рамках церемонии выступит музыкально-танцевальный коллектив “BagaFote”, которая исполнит 3 ярких и зажигательных номера на сцене Национального дня. Гости Выставки смогут принять участие в параде и вместе с артистами проследовать в павильон страны, где будут представлены лучшие разработки в сфере альтернативных источников энергии и продемонстрирована богатая культура гвинейского народа.



В 15:00 в медиа-центре ЭКСПО-2017 состоится пресс-конференция с участием Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь в Республике Казахстан Анатолия Ничкасова , председателя правления Внешнеторговой Палаты Казахстана АянаЕренова и заместителя председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Вячеслав Бриля.

В рамках пресс-конференции участники обсудят вопросы и перспективы торгово-экономического сотрудничества между нашими странами.Вместе с тем, в ходе мероприятия, спикеры обсудятпредстоящую выставку «MadeinBelarus. Astana», казахстанско-белорусский бизнес-форум, а также празднование Национального дня Республики Беларусь в рамках Международной специализированной Выставки ЭКСПО-2017, которая состоится 13 августа. Ожидается, что в праздновании примет участие Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков.





Также 8-9 июля 2017 года в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 проходит VII конференция ФЭБ на тему: «Энергия для всех – вызовы нового времени», посвященная развитию и внедрению альтернативных источников энергии в современных городах.





В рамках форума с докладом выступят:

- Аким города Астана - Асет Исекешев;

- Со-основатель World Future Council - Герберт Жирарде;

- Начальник регионального бюро по странам Европы и Центральной Азии, Организация Объединённых Наций по промышленному развитию, ЮНИДО - Яцек Чукровски;

- Нобелевский лауреат за работу в области физики, профессор - Джордж Смут.