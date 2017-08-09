Художница из Москвы напоила невнимательных гостей выставки менструальной кровью

Пользователи Сети чаще всего приходят в ярость, когда слышат о современном искусстве и радикальных феминистках, пишет Life.ru





Случилось так, что оба эти бича схлестнулись в одном перформансе московской художницы под псевдонимом Полина Музыка. И вот что из этого вышло.





По словам художницы, она сделала проект для выставки, посвящённой оскорблению чувств, но, сама того не ведая, оскорбила чувств больше, чем хотела защитить. Она разлила по стаканчикам красное вино и добавила туда свою менструальную кровь. По поверьям, такое снадобье является приворотным зельем, и таким образом Полина, возможно, хотела приворожить как можно больше любителей современного искусства обоих полов.













К несчастью для посетителей выставки, ставших участниками этого мерзкого перформанса, многие не знали о секретном ингредиенте, содержавшемся в вине. Сообщается о нескольких приступах рвоты.

Автор работы одновременно оскорблена и не перестаёт злорадствовать: люди не были заинтересованы в вине как в объекте искусства и выпивали напиток, не прочитав описание к нему. По её словам, они "поплатились" за своё нежелание разгадать метафору и приобщиться к высокому.



