«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА

9 августа 2017, 09:36

«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в четвертый раз в истории. До этого мадридцы завоевывали трофей в 2002, 2014 и 2016 году.

Мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась во вторник, 8 августа, на стадионе «Филип II Арена» в Скопье (Македония) и завершилась победой сливочных со счетом 2:1.

На 24-й минуте мадридцы вышли вперед усилиями Карлоса Касемиро, на 52-й минуте Иско удвоил преимущество. Десять минут спустя Ромелу Лукаку отквитал один мяч, но манкунианцы уступили.

«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА в четвертый раз в истории. До этого мадридцы завоевывали трофей в 2002, 2014 и 2016 году.

Суперкубок УЕФА разыгрывается между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В финале Лиги чемпионов-2017 «Реал» обыграл туринский «Ювентус» (4:1). «Манчестер Юнайтед» одержал победу в Лиге Европы, взяв верх над амстердамским «Аяксом» (2:0).

Фото: Boris Grdanoski / AP

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