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Скорая медпомощь в РК будет работать по новым правилам

9 августа 2017, 11:44

Вызовы по скорой неотложной помощи разделят на четыре категории.

Новые правила работы скорой медицинской помощи, по словам вице-министра здравоохранения РК Лязат Актаевой, позволят обеспечить качественную скорую неотложную медицинскую помощь, передает корреспондент Zakon.kz.

"Подписан приказ министра по правилам оказания скорой помощи. Анализ показал, когда машины выезжают к пациентам с хроническими заболеваниями, то они могут опоздать к пациентам, у которых возникает непосредственно угроза для жизни. Поэтому есть теперь четыре категории вызовов", - сказал она на пресс-конференции в Правительстве РК.

В частности спикер отметила, что три категории имеют потенциальные и непосредственные угрозы для жизни и здоровья.

"Они остаются в диспетчерской скорой помощи, выезжать будут машины скорой помощи. Четвертая категория вызовы к хроническим больным. Те, которые наблюдаются у врачей, вызовы будут переадресовываться в центры неотложной медицинской помощи, то есть будут при поликлиниках центры неотложной помощи 24 часа в сутки принимать вызовы", - уточнила Л. Актаева.

Такой подход, по ее мнению, позволит обеспечить территориальную доступность к хроническим больным, так как поликлиники ближе, значит, доехать можно будет быстрее, в то же время это позволит скорой помощи сосредоточиться именно на вызовы первой и третьей категории.

"Далее в правилах прописана обязательность обучения фельдшеров и врачей скорой помощи по международным стандартам неотложной медпомощи. Кроме этого, в нормативе описано, что скорая помощь районных больниц интегрированы со скорой помощью области. Соответственно, выстроена одна служба, идет оснащение GPS навигаторами", - проинформировала она.

Как указала вице-министр, это позволит проводить мониторинг, быстро обеспечивать доезд.

"Также в приказе проговорено про приемный покой. Министерство здравоохранения вводит новую специальность - врач неотложной медицинской помощи. Если раньше такие врачи через подготовку приходили, то теперь будут обучаться через резентуру. Они будут работать именно на уровне приемного покоя многопрофильного стационара, и осуществлять, так называемую, сортировку. Тот пациент, по которому видно, что он нуждается в экстренной помощи, в первую очередь она будет ему оказываться. То, что описано в приказе, мы считаем, позволит обеспечить качественную скорую неотложную медицинскую помощь", - заключил Л. Актаева.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: diapazon.kz.

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