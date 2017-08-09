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Как алматинцы отреагировали на землетрясение

9 августа 2017, 13:34

По старой доброй традиции жители Алматы делились впечатлениями в соцсетях.

Жители Алматы публикуют посты о землетрясении в соцетсях, передает Zakon.kz.

Напомним, горожане ощутили толчок силой в 4 балла ранним утром. Эпицентр землетрясения расположен в 485 км на северо-восток от Алматы на территории Китая. Толчки в южной столице были зарегистрированы в 5:27 утра.

Как рассказал Zakon.kz директор ТОО "Институт сейсмологии" Анвар Боранбаев, причин для паники нет. По его словам такие землетрясения ощущались и в 2011, и в 2013 годах. Тем не менее, по старой доброй традиции горожане делились впечатлениями в соцсетях.







Фото: соцсети.

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