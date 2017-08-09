Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В СКО молодой любитель селфи взобрался на высоковольтный столб ЛЭП

9 августа 2017, 14:02

Школьник был снят со столба и госпитализирован.

Увлечение селфи едва не стоило жизни 15-летнему подростку. Ради эффектного снимка 9-классник из Мамлютки взобрался на высоковольтный столб с мобильным телефоном. Он и сам не заметил, в какой момент его поразило током, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.

Сообщение о том, что на столбе висит молодой человек пришло в дежурную часть Мамлютского РОВД от спасателей.

По словам начальника ОВД Мамлютского района майора полиции Серика Альжанова, сотрудниками ЧС, электриками, полицейскими была проведена целая операция по спасению подростка. Было отключили напряжение, школьник был снят со столба и в срочном порядке госпитализирован. К счастью, этот случай закончился для любителя селфи лишь ожогами.



В настоящее время жизни подростка ничего не угрожает, состояние здоровья стабильное.

Фото: пресс-служба ДВД СКО.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...