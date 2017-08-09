В СКО молодой любитель селфи взобрался на высоковольтный столб ЛЭП
9 августа 2017, 14:02
Школьник был снят со столба и госпитализирован.
Увлечение селфи едва не стоило жизни 15-летнему подростку. Ради эффектного снимка 9-классник из Мамлютки взобрался на высоковольтный столб с мобильным телефоном. Он и сам не заметил, в какой момент его поразило током, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД СКО.
Сообщение о том, что на столбе висит молодой человек пришло в дежурную часть Мамлютского РОВД от спасателей.
По словам начальника ОВД Мамлютского района майора полиции Серика Альжанова, сотрудниками ЧС, электриками, полицейскими была проведена целая операция по спасению подростка. Было отключили напряжение, школьник был снят со столба и в срочном порядке госпитализирован. К счастью, этот случай закончился для любителя селфи лишь ожогами.
В настоящее время жизни подростка ничего не угрожает, состояние здоровья стабильное.
Фото: пресс-служба ДВД СКО.
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