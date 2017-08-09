США могут ввести пошлины для поставщиков кремния из Казахстана

Министерство торговли США подозревает казахстанских экспортеров кремния в получении субсидий от государства и недобросовестной конкуренции.

Американские власти считают, что поставщики кремния из Казахстана получают субсидии от своего правительства. Эти льготы должны компенсироваться за счет таможенных пошлин, заявило министерство торговли США.





"Соблюдение торгового права США является приоритетным направлением у администрации Трампа. С 20 по 8 августа было проведено 64 антидемпинговых расследования. Это на 40% больше, чем в прошлом году", − заявил министр торговли США Уилбур Росс.





Таким образом, США намерены ввести пошлины с целью борьбы с недобросовестной конкуренцией, а именно демпингом – искусственным уменьшением цен на товары с целью завоевать внешние рынки.





Согласно документу, опубликованному на сайте Минторговли США, казахстанские компании Tau-Ken Temir и металлургический комбинат KazSilicon указали, что их поддерживают независимые источники. В данный момент власти США проверяют данную информацию.





По предварительным данным, США могут ввести таможенную пошлину в размере 120%. Окончательные результаты расследования будут опубликованы 19 декабря.





"Отдел по контролю и соответствию министерства торговли США несет ответственность за соблюдение законов США о торговле, соблюдает международное право и основывается исключительно на фактах", — пишет сайт американского ведомства.





В прошлом году, по данным министерства торговли США, в казну американского правительства поступило 1,5 миллиарда долларов за счет обложения пошлинами различных статей импорта.





Американская сторона может также ввести пошлины против поставщиков металлического кремния из Австралии и Бразилии.







