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Толкающие тролейбус женщины удивили пользователей Сети

10 августа 2017, 09:11

Были ли мужчины по другую сторону транспорта неизвестно.

Пользователей Казнета удивило видео, на котором женщины толкали тролейбус, передает Zakon.kz.

Видеозапись под названием "Девять бабуль - это сила" была опубликована в Instagram на странице "ztb_video". С момента публикации видео набрало более 115 тысяч просмотров.

Судя по всему, действие происходило в Алматы. На кадрах видно, как женщины и полицейский дружно толкали тролейбус. Были ли мужчины по другую сторону транспорта неизвестно.


Более ста пользователей оставили комментарии: "Все дружно в поликлинику", "Если у бабушки есть сила, то это уже дедушка", "а остальные смотрят весело вокруг", "а что, любишь кататься, люби и сани возить", "А где мужчины? Снимают на камеру?".

Фото: gazeta.ru.

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