Толкающие тролейбус женщины удивили пользователей Сети

Пользователей Казнета удивило видео, на котором женщины толкали тролейбус, передает передает Zakon.kz





Видеозапись под названием "Девять бабуль - это сила" была опубликована в Instagram на странице " ztb_video ". С момента публикации видео набрало более 115 тысяч просмотров.





Судя по всему, действие происходило в Алматы. На кадрах видно, как женщины и полицейский дружно толкали тролейбус. Были ли мужчины по другую сторону транспорта неизвестно.









Более ста пользователей оставили комментарии: "Все дружно в поликлинику", "Если у бабушки есть сила, то это уже дедушка", "а остальные смотрят весело вокруг", "а что, любишь кататься, люби и сани возить", "А где мужчины? Снимают на камеру?".



