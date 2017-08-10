Толкающие тролейбус женщины удивили пользователей Сети
10 августа 2017, 09:11
Были ли мужчины по другую сторону транспорта неизвестно.
Пользователей Казнета удивило видео, на котором женщины толкали тролейбус, передает Zakon.kz.
Видеозапись под названием "Девять бабуль - это сила" была опубликована в Instagram на странице "ztb_video". С момента публикации видео набрало более 115 тысяч просмотров.
Судя по всему, действие происходило в Алматы. На кадрах видно, как женщины и полицейский дружно толкали тролейбус. Были ли мужчины по другую сторону транспорта неизвестно.
Более ста пользователей оставили комментарии: "Все дружно в поликлинику", "Если у бабушки есть сила, то это уже дедушка", "а остальные смотрят весело вокруг", "а что, любишь кататься, люби и сани возить", "А где мужчины? Снимают на камеру?".
Фото: gazeta.ru.
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