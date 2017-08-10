Соседство с притоном: Последней каплей стал мужчина с макияжем на лице, в парике и пеньюаре

Жительница Караганды Диана Подберецкая-Галиуллина пожаловалась на соседей. По словам горожанки, буквально через стенку от нее девушки легкого поведения регулярно оказывают интимные услуги

Квартиру в доме, расположенном на одной из центральных улиц города, молодая семья приобрела в ипотеку год назад. Перед продажей недвижимости прежний хозяин убеждал новоселов в том, что им как никому другому повезло с соседями. Впрочем, слова бывшего собственника молодожены скоро проверили на деле.

"На нашем этаже расположены четыре квартиры. Соседи, живущие в другом тамбуре, правда, хорошие, чего нельзя сказать о людях, арендующих квартиру напротив нас. Туда толпами ходят мужчины. Часто путают двери и стучатся к нам", - рассказывает Диана Подберецкая-Галиуллина.





Подвыпившие мужчины часто по ошибке набирают на домофоне номер квартиры, где живут молодожены, стучатся в их двери и звонят в звонок, при этом громко ругаются матом. Из-за постоянного стресса у карагандинки случились преждевременные роды.





"Однажды муж ушел на работу в ночную смену. Я тогда еще находилась в положении. В три часа ночи в дверь начал сильно стучать нетрезвый мужчина. Когда я сказала, что он ошибся адресом, незваный гость заорал: "Как будто я не знаю, куда пришел! Открывай быстро дверь". Я позвонила мужу, но к моменту его прихода мужчины уже след простыл, а возле нашей двери осталась лежать пустая бутылка от спиртного", - рассказывает женщина.





Попытка решить проблему с помощью хозяйки квартиры не увенчалась успехом. Собственница жилья заявила молодым людям, что это не их дело. Тогда новые жильцы обратилась к участковому. Он сослался на то, что не может попасть в квартиру. По возвращении из роддома молодая мама узнала от полицейского, что девушек непристойного поведения разогнали, однако спустя какое-то время ситуация повторилась.





Последней каплей, переполнившей чашу терпения женщины, стала разыгравшаяся недавно сцена возле лифта.





"Я с ребенком вышла на прогулку из квартиры. Возле лифта я увидела, как мужчина с макияжем на лице, в парике и пеньюаре встречает другого мужчину, выходящего из лифта. Мой ребенок скоро вырастет. Как я ему объясню, зачем одни дяди приходят в гости к другому дяде, переодетому в женщину?" – возмущается она.





На жалобу Дианы Подберецкой-Галиуллиной отреагировали в департаменте внутренних дел Карагандинской области.





"По обращению жительницы города Караганды сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью проведено мероприятие. В ходе мероприятия в квартире была задержана жительница Караганды 1986 года рождения. В отношении нее составлен административный протокол по статье 492 часть 2 КоАП "Проживание в Республике Казахстан без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность". В отношении хозяйки, которая предоставляла квартиру жительнице города, составлен административный протокол по статье 493 часть 5 "Допущение собственником жилища проживания физических лиц без регистрации", - прокомментировал пресс-секретарь ведомства Бакытжан Кудияров.





При задержании сотрудниками полиции женщина объяснила, что занимается классическим массажем, по окончании которого предоставляет интимные услуги.





Задержанную женщину полицейские не смогли привлечь к уголовной ответственности, поскольку она работала сама на себя. Она не давала объявлений о том, что оказывает интимные услуги, а только о том, что делает классический массаж.





Полиция выражает благодарность карагандинке за проявленную бдительность и просит других жителей города при возникновении похожих ситуаций сразу звонить на номер 102.