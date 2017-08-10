Полиция Астаны ищет родных найденной на улице маленькой девочки
10 августа 2017, 10:20
Ее поместили в Центр адаптации несовершеннолетних.
Несовершеннолетнюю девочку около часа ночи 10 августа обнаружили полицейские Астаны во время патрулирования района кольцевой по проспекту Кабанбай батыра. Ее поместили в Центр адаптации несовершеннолетних, передает Zakon.kz со ссылкой на столичный ДВД.
Девочка европейской национальности, возраст примерно 3-4 года, себя называет Миланой. Рост 115-120 см., волосы светлые, короткие, глаза карие. Одета: куртка красная плащевка, жилетка белого цвета, футболка белого цвета, брюки розового цвета, на ногах мокасины розового цвета.
Лицам, владеющим информацией о девочке, или, если кто-то узнал ее по фотографии, полицейские просят позвонить по телефонам: 8 (7172) 71 60 22, сот. 8 778 917 05 78.
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