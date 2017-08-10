В ДВД ВКО прокомментировали видео потасовки на берегу Шульбинского водохранилища
10 августа 2017, 10:24
Во время конфликта одному парню были нанесены телесные повреждения.
В Сети появилось видео разборки с участием нескольких молодых парней, один из которых пытается ударить своих обидчиков металлической трубой. Полицейские вычислили всех участников хулиганских действий, сообщает YK-news.kz.
На опубликованной записи видно, как несколько парней с обнаженным торсом устраивают разборки на побережье. Во время потасовки один из них несколько раз хватается за металлическую трубу и размахивая ей врывается в толпу. В какой-то момент в конфликт вмешивается женщина, которая отбирает орудие у агрессивного парня. Через несколько секунд запись обрывается.
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Данный факт имел место 6 августа на берегу Шульбинского водохранилища, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Полицейскими установлены все участники хулиганских действий: трое жителей поселка Шульбинск 1993, 1995 и 1997 годов рождения. Во время конфликта одному парню были нанесены телесные повреждения. Начато уголовное расследование по статье «Хулиганство».
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