В ДВД ВКО прокомментировали видео потасовки на берегу Шульбинского водохранилища

В Сети появилось видео разборки с участием нескольких молодых парней, один из которых пытается ударить своих обидчиков металлической трубой. Полицейские вычислили всех участников хулиганских действий , сообщает , сообщает YK-news.kz





На опубликованной записи видно, как несколько парней с обнаженным торсом устраивают разборки на побережье. Во время потасовки один из них несколько раз хватается за металлическую трубу и размахивая ей врывается в толпу. В какой-то момент в конфликт вмешивается женщина, которая отбирает орудие у агрессивного парня. Через несколько секунд запись обрывается.





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