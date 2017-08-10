Уголовное дело расследуется по факту крушения самолета под Алматы
10 августа 2017, 12:19
Проводится расследование.
10 августа под Алматы разбился самолёт академии гражданской авиации. В ДВД на транспорте по данному факту расследуется уголовное дело, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"10 августа текущего года данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования Линейного отдела внутренних дел в аэропорту Алматы по ст. 344 ч. 3 (Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта). В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы ДВД на транспорте МВД РК. Проводится расследование", - сообщили в ДВД на транспорте.
Самолёт TECNAM - P2002 сразу после взлета потерял высоту, и упал. Погибли пилот-инструктор и курсант.
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фото: ЧелАвиа
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