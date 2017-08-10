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Из-за вопроса по невозврату капитала проект строительства Балхашской ТЭС приостановлен

10 августа 2017, 13:09

Данный проект находится сегодня в «подвешенном» состоянии.

По словам вице-министра энергетики РК Бакытжана Джаксалиева, по проекту строительства Балхашской тепловой электростанции до сих пор не принято окончательное решение, передает корреспондент Zakon.kz.

«У нас есть межправительственное соглашение с Кореей. В рамках данного соглашения правительство Казахстана выполнило все свои обязательства. Реализует проект консорциум компаний Казахстана и Южной Кореи – Samsung и KEPCO со стороны Южной Кореи и со стороны Казахстана - «Самрук-Энерго», - сказал он на пресс-конференции в правительстве.

По его словам, в настоящее время проект строительства этого объекта приостановлен по причине неурегулированности вопроса возврата капитала.

«Сегодня вопрос приостановлен в силу неурегулированности вопроса возврата капитала. Этот вопрос еще не решен, и данный проект находится в подвешенном состоянии. Окончательного решения по нему не принято», - пояснил спикер. - Финансирование было в рамках уставного капитала, который заложили акционеры. И это освоение было направлено на строительство инфраструктуры объекта, подготовительного периода, так сказать нулевой цикл станции, создание водообеспечения, электрообеспечения и вахтового поселка», - пояснил Б. Джаксалиев.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: nb.kz.

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