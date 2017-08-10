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В Алмалинском районе Алматы отключат горячую воду

10 августа 2017, 13:31

Подача горячей воды будет ограничена в границах улиц: Чокина – Толе би – Ауэзова – Карасай батыра.

Горячую воду отключат на три дня в Алмалинском районе, передает Zakon.kz со ссылкой на ТОО "Алматинские Тепловые сети".

"В период с 9 часов 14 августа до 17 часов 16 августа будет ограничена подача горячего водоснабжения в границах улиц: Чокина – Толе би – Ауэзова – Карасай батыра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кратковременное отключение потребителей от горячего водоснабжения связано с подготовкой участка тепловых сетей к предстоящей реконструкции.

Фото: из открытых источников.

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