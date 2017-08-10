В Алмалинском районе Алматы отключат горячую воду
10 августа 2017, 13:31
Подача горячей воды будет ограничена в границах улиц: Чокина – Толе би – Ауэзова – Карасай батыра.
Горячую воду отключат на три дня в Алмалинском районе, передает Zakon.kz со ссылкой на ТОО "Алматинские Тепловые сети".
"В период с 9 часов 14 августа до 17 часов 16 августа будет ограничена подача горячего водоснабжения в границах улиц: Чокина – Толе би – Ауэзова – Карасай батыра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кратковременное отключение потребителей от горячего водоснабжения связано с подготовкой участка тепловых сетей к предстоящей реконструкции.
Фото: из открытых источников.
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