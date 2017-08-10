В Алмалинском районе Алматы отключат горячую воду

Подача горячей воды будет ограничена в границах улиц: Чокина – Толе би – Ауэзова – Карасай батыра.

Горячую воду отключат на три дня в Алмалинском районе, передает передает Zakon.kz со ссылкой на ТОО "Алматинские Тепловые сети".





"В период с 9 часов 14 августа до 17 часов 16 августа будет ограничена подача горячего водоснабжения в границах улиц: Чокина – Толе би – Ауэзова – Карасай батыра", - говорится в сообщении.





Отмечается, что кратковременное отключение потребителей от горячего водоснабжения связано с подготовкой участка тепловых сетей к предстоящей реконструкции.



