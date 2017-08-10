Установлены личности погибших в крушении самолета в Алматинской области
10 августа 2017, 13:43
На борту самолета "Технам 2002" находились пилот С.П.Курченко и курсант Е.Абишев.
Установлены личности погибшего пилота и пассажира самолета, потерпевшего крушение в Алматинской области, передает BNews.kz.
На борту самолета "Технам 2002", упавшего сегодня утром в Карасайском районе Алматинской области находились пилот С.П.Курченко, 1977 года рождения и 21-летний курсант А.Абишев – житель города Алматы.
"С.П.Курченко предположительно является гражданином Украины. Но хотя конкретно точной информацией мы пока не обладаем. Ведется следствие. На месте работают сотрудники полиции, пожарные, спасатели, дознаватели", - отметил заместитель акима Карасайского района Нуржан Сатыбеков.
Вместе с тем, возникший на месте крушения пожар был незамедлительно потушен прибывшей группой пожарных.
"Как только к нам поступило сообщение, на место происшествия выехала одна единица пожарной техники и пять человек личного состава. Поскольку упавший самолет был небольшим, то и площадь ЧС невелика. Все подробности покажут результаты следствия", - сказал начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Карасайского района Женис Ботбаев.
Напомним, 10 августа утром во время выполнения учебного полета упал самолет. В результате погибли курсант и инструктор. Сейчас ведется расследование по ст.344 ч. 3 (Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта).
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Фото: Facebook.
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