Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал изменения в указ о структуре и положении Нацбанка РК,

На сайте Акорды был опубликован полный текст указа «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 «Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан».



1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271 «Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 50, ст. 640) следующие изменения и дополнения:





в Положении о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк Казахстана) является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, обеспечивающим разработку и проведение денежно-кредитной политики государства, функционирование платежных систем, рынка платежных услуг, надлежащий уровень защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, содействующим обеспечению стабильности финансовой системы, осуществляющим статистическую деятельность в области денежно-кредитной статистики и статистики внешнего сектора, валютное регулирование и контроль, государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, а также иных лиц в пределах компетенции.»;





подпункт 2) пункта 15 изложить в следующей редакции:

«2) обеспечение функционирования платежных систем и рынка платежных услуг;»;

в пункте 17:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) обеспечивает функционирование платежных систем и рынка платежных услуг;»;

дополнить подпунктом 20-1) следующего содержания:

«20-1) устанавливает требования к оформлению и содержанию справки о наличии и номере банковского счета и выписки об остатке и движении денег по банковскому счету;»;

подпункт 26) изложить в следующей редакции:

«26) регулирует и осуществляет надзор (оверсайт) за межбанковской системой переводов денег, системой межбанковского клиринга и другими платежными системами, обеспечивающими проведение переводов денег между пользователями в казахстанских тенге, а также регулирует и осуществляет контроль за рынком платежных услуг;»;

дополнить подпунктом 26-1) следующего содержания:

«26-1) в целях регулирования платежных систем:

определяет порядок осуществления надзора (оверсайта) за платежными системами;

принимает нормативные правовые акты, направленные на обеспечение эффективности и надежности функционирования платежных систем на территории Республики Казахстан;

утверждает показатели критериев значимых платежных систем;

определяет порядок ведения реестра платежных систем;»;

подпункт 27) изложить в следующей редакции:

«27) в целях осуществления надзора (оверсайта) за платежными системами:

осуществляет мониторинг системно значимых платежных систем;

осуществляет анализ и оценку функционирования системно значимых, значимых платежных систем на соответствие международным стандартам, в том числе анализ влияния на работу платежных систем значимых клиентов участников платежной системы;

осуществляет анализ платежей и (или) переводов денег по результатам операций с ценными бумагами и иностранной валютой;

получает информацию по вопросам платежей и (или) переводов денег, функционирования платежных систем от операторов, операционных центров и участников платежных систем, в том числе сведения по объемам платежей и (или) переводов денег, проведенных через системно значимые или значимые платежные системы, осуществленных значимыми клиентами участников указанных платежных систем;

проводит проверки деятельности операторов и (или) операционных центров системно значимых и значимых платежных систем, в том числе любого иного лица, уполномоченного по договору с ними оказывать услуги для функционирования платежной системы в порядке, определенном Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» (далее – Закон о Национальном Банке), на предмет соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан о платежах и платежных системах;

осуществляет наблюдение за выполнением участниками системно значимых платежных систем требований к организационным мерам и программно-техническим средствам, обеспечивающим доступ в системно значимые платежные системы;

ведет и размещает реестры системно значимых, значимых и иных платежных систем на своем интернет-ресурсе;»;

дополнить подпунктами 27-1) и 27-2) следующего содержания:

«27-1) в целях регулирования рынка платежных услуг:

утверждает показатели, при которых поставщик платежных услуг относится к значимым поставщикам платежных услуг;

определяет порядок ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг;

разрабатывает мероприятия, направленные на повышение эффективности и надежности функционирования рынка платежных услуг;

27-2) в целях контроля за рынком платежных услуг:

осуществляет анализ рынка платежных услуг;

осуществляет анализ применения платежных инструментов;

осуществляет анализ и оценку услуг, оказываемых поставщиками платежных услуг;

получает от значимых поставщиков платежных услуг сведения об оказанных ими платежных услугах;

получает сведения о платежных услугах, иную информацию по вопросам платежей и (или) переводов денег, функционирования рынка платежных услуг от поставщиков платежных услуг;

осуществляет учетную регистрацию платежных организаций;

ведет реестр платежных организаций;

ведет и размещает реестр значимых поставщиков платежных услуг на своем интернет-ресурсе;

осуществляет контроль за соблюдением поставщиками платежных услуг требований законодательства Республики Казахстан;

проводит проверки деятельности поставщиков платежных услуг, в том числе любого иного лица, уполномоченного по договору с ними осуществлять функции по оказанию платежных услуг;»;

подпункт 32) исключить;

подпункт 34) изложить в следующей редакции:

«34) принимает иные нормативные правовые акты (правила, требования) по вопросам платежей и платежных систем;»;

абзац тридцать шестой подпункта 57) исключить;

подпункт 90) изложить в следующей редакции:

«90) принимает обязательные для исполнения всеми финансовыми организациями, потребителями финансовых услуг, другими физическими и юридическими лицами нормативные правовые акты по вопросам банковской деятельности, деятельности организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, страховой деятельности, деятельности единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, деятельности на рынке ценных бумаг, платежей и платежных систем, осуществления валютных операций и иным вопросам в пределах полномочий, определенных законодательными актами Республики Казахстан, а также осуществляет контроль и надзор за их соблюдением, в том числе путем проведения проверок;»;

дополнить подпунктами 91-1), 93-1), 93-2) и 93-3) следующего содержания:

«91-1) разрабатывает и утверждает правила прохождения учетной регистрации и ведения реестра коллекторских агентств;»;

«93-1) утверждает перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности коллекторским агентством;

93-2) утверждает перечень основных документов коллекторского агентства, подлежащих хранению, и сроки их хранения;

93-3) утверждает правила представления коллекторским агентством сведений о лицах, самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) прямо или косвенно владеющих и (или) пользующихся, и (или) распоряжающихся десятью или более процентами долей участия в уставном капитале коллекторского агентства, или имеющих контроль;»;

подпункт 99) изложить в следующей редакции:

«99) получает финансовую и иную отчетность от финансовых организаций и их аффилированных лиц, участников банковских конгломератов и страховых групп, микрофинансовых организаций, коллекторских агентств, специальных финансовых компаний и исламских специальных финансовых компаний;»;

подпункт 101) исключить;

подпункт 110) изложить в следующей редакции:

«110) осуществляет иные функции, предусмотренные Законом о Национальном Банке, другими законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.»;

в пункте 18:

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) осуществляют сбор и обработку отчетности коллекторских агентств;»;

абзацы второй и шестой подпункта 11) изложить в следующей редакции:

«деятельности уполномоченных организаций (их филиалов), а также иных лиц в части соблюдения валютного законодательства, законодательства в области платежей и переводов денег и законодательства в области противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также внеплановые и документальные проверки деятельности уполномоченных банков (их филиалов) в части соблюдения валютного законодательства, законодательства в области платежей и переводов денег и законодательства в области противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;»;

«деятельности микрофинансовых организаций, коллекторских агентств;»;

подпункты 14), 15), 16) и 17) изложить в следующей редакции:

«14) проводят учетную регистрацию микрофинансовых организаций, коллекторских агентств;

15) ведут реестр микрофинансовых организаций, коллекторских агентств;

16) подают иск в суд о реорганизации либо ликвидации микрофинансовых организаций в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовых организациях», юридических лиц в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности»;

17) применяют меры воздействия к микрофинансовым организациям, коллекторским агентствам;»;

в пункте 19:

в подпункте 3):

в абзац пятый внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

абзац шестой исключить;

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) рассматривает вопрос о приостановлении, возобновлении действия разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям;»;

в подпункте 8):

в абзац четвертый внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

абзац пятый исключить;

дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) рассматривает вопрос о выдаче, отказе в выдаче разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям;»;

абзац восьмой подпункта 20) изложить в следующей редакции:

«микрофинансовых организаций, коллекторских агентств;»;

подпункт 27) изложить в следующей редакции:

«27) проводит согласование учредительных документов банка при выдаче разрешения на открытие банка;»;

дополнить подпунктом 62-1) следующего содержания:

«62-1) применяет меры воздействия в отношении коллекторских агентств в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;»;

в пункте 20:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) рассматривает обращения физических и юридических лиц по вопросам предоставления финансовых услуг, услуг микрофинансовых организаций и коллекторских агентств;»;

подпункт 18) изложить в следующей редакции:

«18) применяет к субъектам финансового рынка ограниченные меры воздействия, санкции, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан, а также к микрофинансовым организациям и коллекторским агентствам меры воздействия, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан;»;

в пункте 21:

абзац пятый подпункта 2) части первой изложить в следующей редакции:

«проводить изъятие денег с банковского счета клиента при установлении факта ошибочности их зачисления, дебетовать банковский счет клиента при наличии документов, подтверждающих его согласие на изъятие денег с банковского счета;»;

подпункт 3) части второй изложить в следующей редакции:

«3) обеспечивает функционирование платежных систем и рынка платежных услуг;»;

в пункте 22-1:

подпункты 21), 22) и 23) исключить;

подпункт 29) изложить в следующей редакции:

«29) правила осуществления межбанковских платежей и (или) переводов денег по операциям с использованием платежных карточек в Республике Казахстан;»;

подпункт 30) исключить;

подпункт 40) изложить в следующей редакции:

«40) правила оказания банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг;»;

подпункт 41) исключить;

подпункт 44) изложить в следующей редакции:

«44) правила открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов;»;

подпункты 46) и 47) изложить в следующей редакции:

«46) правила представления сведений о платежных услугах;

47) правила применения кодов секторов экономики и назначения платежей;»;

подпункт 52) изложить в следующей редакции:

«52) требования к оформлению и содержанию справки о наличии и номере банковского счета и выписки об остатке и движении денег по банковскому счету;»;

дополнить подпунктами 52-1), 52-2), 52-3), 52-4), 52-5), 52-6) и 52-7) следующего содержания:

«52-1) правила организации деятельности платежных организаций;

52-2) правила представления оператором или операционным центром системно значимой или значимой платежной системы сведений по платежам и (или) переводам денег;

52-3) правила осуществления безналичных платежей и (или) переводов денег на территории Республики Казахстан;

52-4) правила ведения реестра значимых поставщиков платежных услуг;

52-5) правила ведения реестра платежных систем;

52-6) показатели критериев значимых платежных систем;

52-7) показатели, при которых поставщик платежных услуг относится к значимым поставщикам платежных услуг;»;

подпункт 73) изложить в следующей редакции:

«73) нормативные правовые акты по сбору административных данных по вопросам валютного регулирования, формирования обзора финансового сектора от финансовых организаций, наличного денежного обращения, платежей и (или) переводов денег, платежных услуг, финансовой стабильности, регулирования, контроля и надзора финансовых организаций, кредитных бюро, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств, в том числе инструкцию по представлению банками второго уровня, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана» и ипотечными организациями в Национальный Банк Казахстана сведений для формирования обзора финансового сектора и инструкцию по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке;»;

подпункт 92) исключить;

подпункт 98) изложить в следующей редакции:

«98) правила осуществления организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, видов деятельности, предусмотренных Законом о банках и банковской деятельности, а также требований к приобретаемым (приобретенным) ею активам и правам требования;»;

подпункт 115) изложить в следующей редакции:

«115) перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности (за исключением финансовой отчетности) микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами, финансовыми организациями и их аффилированными лицами, в том числе банковскими конгломератами и страховыми группами;»;

подпункт 126) изложить в следующей редакции:

«126) порядок исчисления, условия действия плавающей ставки вознаграждения;»;

в пункте 23:

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

«13) рассматривает, одобряет и представляет на утверждение Президенту Республики Казахстан структуру, общую штатную численность Национального Банка Казахстана и Положение, также изменения и дополнения в них;»;

дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1) утверждает по согласованию с Президентом Республики Казахстан систему оплаты труда работников Национального Банка Казахстана;»;

абзац второй подпункта 29) изложить в следующей редакции:

«добровольную реорганизацию (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование, конвертация) банков (банковских холдингов) или добровольную ликвидацию банков;»;

в подпункте 31):

в абзац пятый внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

абзац шестой исключить;

дополнить подпунктом 31-1) следующего содержания:

«31-1) принимает решение о приостановлении, возобновлении действия разрешения на право осуществления деятельности кредитного бюро и акта о соответствии кредитного бюро требованиям, предъявляемым к кредитному бюро по защите и обеспечению сохранности базы данных кредитных историй, используемых информационных систем и помещениям;»;

абзац восьмой подпункта 14) пункта 25 изложить в следующей редакции:

«бизнес-планы, планы развития государственных предприятий Национального Банка Казахстана и отчеты об их исполнении, а также годовую финансовую отчетность государственных предприятий Национального Банка Казахстана, подтвержденную аудиторской организацией;»;

часть четвертую пункта 29 изложить в следующей редакции:

«Размеры должностных индивидуальных окладов Председателя Национального Банка Казахстана и его заместителей утверждаются Правлением Национального Банка Казахстана по согласованию с Президентом Республики Казахстан.».





Указ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.



