В Алматинской области задержали гражданина Иордании, разделывающего тушу джейрана

Прибывший из Иордании мужчина временно живет в Алматы, а в Уйгурском районе гостил у друга.

Как проинформировали в пресс-службе ДВД Алматинской области, 44-летний гражданин Иордании задержан на территории Уйгурского района, передает передает Zakon.kz





Задержанный выступает в качестве подозреваемого в материалах уголовного дела, возбужденного по ст.339 УК РК (Незаконное приобретение, хранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных).





«По показаниям подозреваемого лица две туши джейранов он приобрел за 100 долларов у неизвестных лиц на участке «Кара дала» близ села Малый Дихан. Позднее он был задержан местными охотоведами. Туши животных направлены сейчас на экспертизу. На время расследования в отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения «Обязательство о явке» - сообщили в пресс-службе ДВД области.





Выяснилось, что прибывший из Иордании мужчина временно живет в Алматы, а в Уйгурском районе гостил у друга.





Санкции 339 статьи казахстанского уголовного законодательства предусматривают за каждого краснокнижного животного штраф в размере до 3 тысяч МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.



