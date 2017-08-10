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В Алматинской области задержали гражданина Иордании, разделывающего тушу джейрана

10 августа 2017, 17:33

Прибывший из Иордании мужчина временно живет в Алматы, а в Уйгурском районе гостил у друга.

Как проинформировали в пресс-службе ДВД Алматинской области, 44-летний гражданин Иордании задержан на территории Уйгурского района, передает Zakon.kz.

Задержанный выступает в качестве подозреваемого в материалах уголовного дела, возбужденного по ст.339 УК РК (Незаконное приобретение, хранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных).

«По показаниям подозреваемого лица две туши джейранов он приобрел за 100 долларов у неизвестных лиц на участке «Кара дала» близ села Малый Дихан. Позднее он был задержан местными охотоведами. Туши животных направлены сейчас на экспертизу. На время расследования в отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения «Обязательство о явке» - сообщили в пресс-службе ДВД области.

Выяснилось, что прибывший из Иордании мужчина временно живет в Алматы, а в Уйгурском районе гостил у друга.

Санкции 339 статьи казахстанского уголовного законодательства предусматривают за каждого краснокнижного животного штраф в размере до 3 тысяч МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

фото: otyrar.kz

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