В Актау троих молодых людей унесло в море
10 августа 2017, 17:53
Как сообщили очевидцы, они даже не купались, сидели на камнях, и их волной смыло в море.
В Актау троих молодых людей унесло в море, сообщает Tumba.kz.
Как сообщили очевидцы, молодых людей - двух парней и девушку, унесло в море. Причём, они даже не купались, сидели на камнях, и их волной смыло в море.
По сообщению очевидцев, девушка была найдена.
По сообщению оперативно-спасательной службы, спасателям удалось найти тело пропавшего в море. Мужчина 1981 года рождения утонул. Поиски второго мужчины продолжаются.
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