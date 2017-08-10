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В Актау троих молодых людей унесло в море

10 августа 2017, 17:53

Как сообщили очевидцы, они даже не купались, сидели на камнях, и их волной смыло в море.

В Актау троих молодых людей унесло в море, сообщает Tumba.kz.

Как сообщили очевидцы, молодых людей - двух парней и девушку, унесло в море. Причём, они даже не купались, сидели на камнях, и их волной смыло в море.

По сообщению очевидцев, девушка была найдена.

По сообщению оперативно-спасательной службы, спасателям удалось найти тело пропавшего в море. Мужчина 1981 года рождения утонул. Поиски второго мужчины продолжаются.


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