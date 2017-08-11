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Девять заключенных мексиканской тюрьмы погибли в драке

11 августа 2017, 09:11

Личности погибших устанавливаются.

Девять заключенных погибли в мексиканской тюрьме в результате столкновения соперничающих группировок, сообщили местные власти, передает РИА Новости.

"Две группы осужденных устроили драку, используя дубинки, камни и черенки от инструментов. Девять человек погибли и двое были ранены", — сообщило правительство северного штата Тамаулипас, заявление которого цитирует агентство Франс Пресс.

Фото © РИА Новости / Дмитрий Знаменский

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