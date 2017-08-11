Банда, на счету которой 278 жертв, похитила 13-летнюю девочку для секс-эстафеты
11 августа 2017, 09:35
В Ньюкасле, Великобритания, разгорелся крупный секс-скандал: в общей сложности 17 мужчин и женщина были осуждены за преступления, связанные с сексом и наркотиками.
Банда в течение четырёх лет насиловала юных девушек, предварительно накачивая их наркотиками. Большая часть преступлений пришлась на период с 2011 до 2015 год, сообщает Daily Mail, передает Life.ru.
Члены банды либо предлагали девушкам заняться с ними сексом в обмен на наркотики, либо сами накачивали их препаратами, а затем насиловали. Полиция Нортумбрии начала крупное расследование после получения информации от социальных работников. Первоначально речь шла о 108 возможных жертвах преступников, но в дальнейшем выяснилось, что их значительно больше.
Большинство членов банды оказались выходцами из бангладешской, пакистанской, индийской, иракской, иранской и турецкой общин, но были рождены на территории Великобритании.
Задержанных обвинили в изнасилованиях, подстрекательстве к проституции, торговле и хранении наркотиков.
Одной из жертв преступников стала 13-летняя девочка из детского дома.
Девочка рассказала, что происходящее было похоже на эстафету: мужчины насиловали её по очереди. По её собственным словам, перед сексом она употребляла кокаин. Преступники несколько раз забирали девочку из детского дома, а затем возвращали обратно.
В настоящий момент судебный процесс по делу секс-банды продолжается.
Татьяна Кондратьева
Фото с сайта life.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872556-193d73e82224ba9501d4559454443345
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...