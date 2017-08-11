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Банда, на счету которой 278 жертв, похитила 13-летнюю девочку для секс-эстафеты

11 августа 2017, 09:35

В Ньюкасле, Великобритания, разгорелся крупный секс-скандал: в общей сложности 17 мужчин и женщина были осуждены за преступления, связанные с сексом и наркотиками.

Банда в течение четырёх лет насиловала юных девушек, предварительно накачивая их наркотиками. Большая часть преступлений пришлась на период с 2011 до 2015 год, сообщает Daily Mail, передает Life.ru.

Члены банды либо предлагали девушкам заняться с ними сексом в обмен на наркотики, либо сами накачивали их препаратами, а затем насиловали. Полиция Нортумбрии начала крупное расследование после получения информации от социальных работников. Первоначально речь шла о 108 возможных жертвах преступников, но в дальнейшем выяснилось, что их значительно больше.

Большинство членов банды оказались выходцами из бангладешской, пакистанской, индийской, иракской, иранской и турецкой общин, но были рождены на территории Великобритании.

Задержанных обвинили в изнасилованиях, подстрекательстве к проституции, торговле и хранении наркотиков.

Одной из жертв преступников стала 13-летняя девочка из детского дома.

Девочка рассказала, что происходящее было похоже на эстафету: мужчины насиловали её по очереди. По её собственным словам, перед сексом она употребляла кокаин. Преступники несколько раз забирали девочку из детского дома, а затем возвращали обратно.

В настоящий момент судебный процесс по делу секс-банды продолжается.

Татьяна Кондратьева
Фото с сайта life.ru

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