В Астане на нескольких улицах ограничат движение транспорта

В Астане в связи с проведением профессиональной шоссейной велогонки "Astana EXPO 2017 International Criterium" ограничат движение на нескольких улицах, сообщает сообщает Zakon.kz





Как проинформировали в столичном ДВД, 12 августа с 12.30 до 14.00 движение транспортных средств по проспекту Туран (от ул. Сарайшык до ул. Улы Дала), по улице Улы Дала (от пр. Туран до ул. Мангилик Ел), по ул. Мангилик Ел (от ул. Улы Дала до ул. Сарайшык) будет ограничено частично. Также в квадрате ул. Кунаева, ул. Акмешет, ул. Достык и ул. Туркестан движение транспортных средств будет ограничено полностью.





Жителям и гостям столицы рекомендуется заранее планировать свои маршруты.



