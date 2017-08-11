Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Родные найденной в Астане девочки до сих пор не объявились

11 августа 2017, 10:48

В настоящее время девочка находится в Центр адаптации несовершеннолетних Астаны.

Столичными полицейскими продолжаются мероприятия по установлению личности родных маленькой девочки, которую обнаружили на улице ночью, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Ее нашли 10 августа около часа ночи при патрулировании района кольцевой по проспекту Кабанбай батыра. В настоящее время девочка находится в Центр адаптации несовершеннолетних Астаны.

Всех владеющих информацией о девочке просят позвонить по телефонам 8 (7172) 71 60 22, сот. 8 778 917 05 78, или 102.

Приметы:

Девочка, возраст примерно 3-4 года, себя называет Миланой. Рост 115-120 см., волосы светлые, короткие, глаза карие. Одета: куртка красная плащевка, жилетка белого цвета, футболка белого цвета, брюки розового цвета, на ногах мокасины розового цвета.



Фото: пресс-служба ДВД Астаны.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...