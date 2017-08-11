Родные найденной в Астане девочки до сих пор не объявились
11 августа 2017, 10:48
В настоящее время девочка находится в Центр адаптации несовершеннолетних Астаны.
Столичными полицейскими продолжаются мероприятия по установлению личности родных маленькой девочки, которую обнаружили на улице ночью, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
Ее нашли 10 августа около часа ночи при патрулировании района кольцевой по проспекту Кабанбай батыра. В настоящее время девочка находится в Центр адаптации несовершеннолетних Астаны.
Всех владеющих информацией о девочке просят позвонить по телефонам 8 (7172) 71 60 22, сот. 8 778 917 05 78, или 102.
Приметы:
Девочка, возраст примерно 3-4 года, себя называет Миланой. Рост 115-120 см., волосы светлые, короткие, глаза карие. Одета: куртка красная плащевка, жилетка белого цвета, футболка белого цвета, брюки розового цвета, на ногах мокасины розового цвета.
Фото: пресс-служба ДВД Астаны.
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