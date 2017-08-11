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В Академии гражданской авиации высказались о гибели летчиков

11 августа 2017, 12:05

"Летчики не умирают, они улетают в вечность!", - отметили в Академии.

В Академии гражданской авиации высказались о гибели своего курсанта Айдара Абишева и пилота-инструктора Сергея Курченко в результате крушения самолета в Алматинской области, передает Zakon.kz.

"Когда из жизни уходят молодые, грудь горит словно от полыхающего пламени... Пусть земля им будет пухом, родственникам и родным терпения в эту трудную минуту!", - говорится в сообщении Академии в Instagram.



"Курченко останется в нашей памяти только с положительных сторон! Он был профессионалом своего дела, любил свою работу, а также работу со студентами, был акулой своего дела! Как говорят в Авиации: "Летчики не умирают, они улетают в вечность!", - отметили в учебном заведении.


Напомним, 10 августа в 09.53 при выполнении учебно-тренировочного задания на удалении 2 километра от контрольной точки аэродрома Азем произошло авиационное происшествие с воздушным судном Tecnam P-2002JF, регистрационный номер UP-LA321, эксплуатант ТОО "Training center Part-FCL". В результате происшествия погибли двое - курсант Академии и пилот-инструктор. Для расследования обстоятельств ЧП была создана специальная комиссия Департамента расследования происшествий на транспорте МИР РК.

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