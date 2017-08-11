Житель Карагандинской области арестован за оскорбления своей матери
11 августа 2017, 13:07
Мужчина часто находился в состоянии алкогольного опьянения.
На четверо суток взят под стражу житель Шетского района Карагандинской области, оскорблявший мать и устраивавший ей скандалы, передает Казинформ.
"Мужчина часто находился в состоянии алкогольного опьянения, устраивал скандал своей матери, при этом выражался в ее адрес нецензурной бранью. Правонарушитель в течение года уже подвергался административному взысканию за совершение противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений", - сообщили в Шетском районном суде.
Ранее его привлекали к выплате штрафа. Но поскольку имеет место рецидив, суд принял решение арестовать его на четверо суток.
"Он взят под стражу за совершение правонарушения по части 2 статьи 73 "Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений" кодекса "Об административных правонарушениях", - сообщили в суде.
Айжан Алданышева.
Фото: tvc.ru.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872609-e2f189432b2413bca2c5874b1822af44
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...