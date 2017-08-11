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Житель Карагандинской области арестован за оскорбления своей матери

11 августа 2017, 13:07

Мужчина часто находился в состоянии алкогольного опьянения.

На четверо суток взят под стражу житель Шетского района Карагандинской области, оскорблявший мать и устраивавший ей скандалы, передает Казинформ.

"Мужчина часто находился в состоянии алкогольного опьянения, устраивал скандал своей матери, при этом выражался в ее адрес нецензурной бранью. Правонарушитель в течение года уже подвергался административному взысканию за совершение противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений", - сообщили в Шетском районном суде.

Ранее его привлекали к выплате штрафа. Но поскольку имеет место рецидив, суд принял решение арестовать его на четверо суток.

"Он взят под стражу за совершение правонарушения по части 2 статьи 73 "Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений" кодекса "Об административных правонарушениях", - сообщили в суде.

Айжан Алданышева.

Фото: tvc.ru.

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