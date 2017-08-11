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На северо-западе Китая 36 человек погибли в автокатастрофе

11 августа 2017, 13:14

Еще 13 получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы.

Жертвами аварии с участием автобуса в китайской провинции Шэньси (северо-запад страны) стали 36 человек. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на провинциальное Управление общественной безопасности, передает Lenta.ru.

Машина следовала из города Чэнду в Лоян вечером в четверг, 10 августа. По неустановленной причине по скоростной трассе Пекин — Куньмин перед въездом в тоннель автобус врезался в стену.

Как отмечается, всего в транспортном средстве 51 место, заняты были 49. Ведется расследование причин аварии.

1 августа четыре человека погибли и 48 получили ранения в результате столкновения автобуса с бетономешалкой в городе Тяньцзинь на севере Китая.

6 июля на скоростном шоссе в китайской провинции Гуандун перевернулся пассажирский автобус. Тогда жертвами аварии стали как минимум 19 человек.

Фото: Xinhua / Globallookpress.com

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