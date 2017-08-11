В Центре Астаны средь бела дня ограбили ювелирный магазин
11 августа 2017, 16:59
Полиция проводит расследование.
Ограбление ювелирного магазина произошло в пятницу днем в центре Астаны, сообщила пресс-служба столичного ДВД.
"По факту грабежа ювелирного магазина по улице Бейбітшілік полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лица, причастного к данному преступлению", — говорится в сообщении.
Сообщение на пульт "102" центра оперативного управления городского ДВД поступило около 13.30. На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа, были ориентированы экипажи патрульной полиции.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по уголовной статье "Грабеж".
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: Sputnik.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4872654-a30cac31d4b67e43482d5adddaab3366
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...