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В Центре Астаны средь бела дня ограбили ювелирный магазин

11 августа 2017, 16:59

Полиция проводит расследование.

Ограбление ювелирного магазина произошло в пятницу днем в центре Астаны, сообщила пресс-служба столичного ДВД.

"По факту грабежа ювелирного магазина по улице Бейбітшілік полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию лица, причастного к данному преступлению", — говорится в сообщении.

Сообщение на пульт "102" центра оперативного управления городского ДВД поступило около 13.30. На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа, были ориентированы экипажи патрульной полиции.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по уголовной статье "Грабеж".

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: Sputnik.

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