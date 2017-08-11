Тело второго утонувшего в Актау мужчины обнаружили спасатели

Труп обнаружен в 100 метрах от берега на глубине шести метров. Об этом сообщили в оперативно-спасательном отряде ДЧС Мангистауской области, передает " Об этом сообщили в оперативно-спасательном отряде ДЧС Мангистауской области, передает " Лада





Водолазы возобновили поиски утонувшего мужчины сегодня, 11 августа, в 06:00.





- Труп нашли примерно в 100 метрах от берега на глубине шести метров, - сообщили в оперативно-спасательном отряде.





В ДВД Мангистауской области рассказали подробности спасения женщины, которая отдыхала на побережье вчера, 10 августа.





- Информация о том, что женщина не может выбраться на берег самостоятельно и тонет на пульт 102 поступила от очевидца. До прибытия полицейских один из отдыхающих пытался спасти тонущую женщину, кинув ей пятилитровую пустую бутылку. Это помогло удержаться на воде. За проявленную смелость и решительность ДВД области выражает ему отдельную благодарность, - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистау.





До приезда спасателей, как рассказали в ДВД Мангистау, на побережье отправили два полицейских экипажа. О происшествии сообщили сотрудники ЦОУ УВД Актау.





- Берды Чуйшбаев и Руслан Татаев сработали оперативно. Полицейские установили, что в воде находятся трое человек. Спасателей еще не было на месте. Соединив ремни от служебной формы, сотрудники полиции начали спасать женщину. После того, как ее вытащили на берег, прибыли спасатели. Женщина была в шоковом состоянии. Двоих мужчин из-за сильного шторма унесло далеко от берега. Сильные волны мешали работать полицейским и спасателям, - рассказали в ДВД Мангистауской области.





Спасенная женщина 1987 года рождения, как сообщили в Мангистауской областной больнице, после оказания медицинской помощи отпущена домой. По данным медиков, она проживает в Актобе.





Тело одного из мужчин полицейские и спасатели достали из воды 10 августа. Тело второго мужчины сразу обнаружить не удалось из-за погодных условий.









- По факту смерти мужчин 1981 и 1985 годов рождения ведется досудебное расследование по кодировке 001 УК РК (Смерть человека). Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.



