Массовая драка произошла в пассажирском автобусе в Алматы
11 августа 2017, 17:31
Подробности инцидента выясняются.
В одном из алматинских пассажирских автобусов произошла массовая драка, передает Zakon.kz.
Инцидент был снят на телефон очевидцем и появился на паблике eap_kz в instagram.
К сожалению, нет никаких пояснений, где именно и когда это произошло. Однако очевидно, что дело было в Алматы - об этом свидетельствует герб города на автобусе.
Вероятно, два автобуса не поделили дорогу, так как они стоят посреди проезжей части, а сзади раздаются сигналы других участников дорожного движения.
В потасовке, судя по форме одежды, принимали участие водитель автобуса и пассажиры.
"По ходу два автобуса соревновались и в конце закончилось дтп, и водители начали выяснять кто виноват а кто прав, руками!", - предположил один из комментаторов.
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