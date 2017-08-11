Массовая драка произошла в пассажирском автобусе в Алматы

В одном из алматинских пассажирских автобусов произошла массовая драка





Инцидент был снят на телефон очевидцем и появился на паблике eap_kz в instagram.





К сожалению, нет никаких пояснений, где именно и когда это произошло. Однако очевидно, что дело было в Алматы - об этом свидетельствует герб города на автобусе.





Вероятно, два автобуса не поделили дорогу, так как они стоят посреди проезжей части, а сзади раздаются сигналы других участников дорожного движения.





В потасовке, судя по форме одежды, принимали участие водитель автобуса и пассажиры.





"По ходу два автобуса соревновались и в конце закончилось дтп, и водители начали выяснять кто виноват а кто прав, руками!", - предположил один из комментаторов.



