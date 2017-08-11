В Костанайской области бывший зэк изнасиловал 16-летнего подростка

Ведется доследственная проверка. Насильнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

В Карабалыкский РОВД поступило заявление об изнасиловании. В правоохранительные органы обратилась мать несовершеннолетнего. Пресс-служба ДВД Костанайской области эту информацию подтвердила, пишет «Айна».

Женщина требовала привлечь к ответственности неустановленное лицо. В ходе проверки полицейскими факт подтвердился. Установлена личность насильника. Им оказался ранее судимый местный житель. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется доследственная проверка. Насильнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.