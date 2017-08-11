Владимир Божко: Страна должна знать своих героев, а не забугорных

Мы должны повернуться к себе лицом и перенимать только всё лучшее, хорошее.

Заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Владимир Божко считает, что казахстанцев необходимо воспитывать на своих героях, а не на забугорных - Zakon.kz





- Владимир Карпович, в эти дни вы встречаетесь с руководителями и активом города Алматы в рамках реализации программной статьи главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Скажите, пожалуйста, в связи с модернизацией общественного сознания, повышением духовности, какой будет государственная программа в религиозной сфере?





- Казахстан - светское государство, у нас религия отделена от государства. Но!…





Религия всегда воспитывала и воспитывает в человеке такие положительные, бесценные качества, как любовь к ближнему, сохранение семейных ценностей, воспитание в себе того духовного начала, которое изложено в Священных писаниях - Библии и Коране.





Мы долгое время жили по кодексу строителя коммунизма, а там же все разделы переписаны из Библии и Корана, в них описывается, как должен жить человек.





Вообще, что такое религиозное писание - Коран и Библия? Это лучший опыт комфортной жизни человека на земле. Думаю, религиозные деятели не стоят в стороне от процесса совершенствования личности, они призывают к добру, миру, согласию, убеждают, что то, что происходит под прикрытием религии – убийства, нарушения прав человека, притеснение граждан – это не религия, что ни одна религия не призывает к этому. Религия воспитывает молодежь, пытается удержать ее от необдуманных поступков и в этом плане наши казахстанские религиозные объединения многое делают.





- Какая работа по духовному совершенствованию будет проводиться в школах и вузах?





- В учебных заведениях религиозная работа проводиться не будет, там будет проводиться работа, связанная с уважением к старшим, с любовью к своей Родине, с воспитанием чувства патриотизма, радости за достижения страны, гордости за наших космонавтов, за наших ученых, художников… Это должно воспитываться в школах и учебных заведениях, чтобы страна знала своих героев. Не тех забугорных - кто-то прическу сменил, кто-то с кем-то разошелся – а наших достойных казахстанцев, которые вносят вклад в развитие своей страны, общества.





Мне иногда грустно читать, видеть, что происходит в информационном пространстве, когда какие-то кинозвезды из Голливуда занимают в нем больше места, чем добрые порядочные люди, которых в нашей стране сотни тысяч.





Мы должны повернуться к себе лицом, не заглядывать за бугор, в чужую страну, мы должны видеть только хорошее, лучшее и перенимать это. В программной статье главы государства правильно сказано, что нужно быть восприимчивым к лучшему опыту и его адаптацию в нашу страну. Вот этакое воспитание нам нужно.









Торгын Нурсеитова



