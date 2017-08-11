Взятка на миллион: осужден экс-глава управления труда Павлодарской области

Вынесен приговор бывшему руководителю управления труда Павлодарской области Ергали Аскарову, обвиняемому в получении взятки в миллион тенге через посредника от предприятия за уменьшение ответственности за несчастный случай, произошедший с его рабочим, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.

На первом же заседании главного судебного разбирательства подозреваемый попросил заключить процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Никто из участников процесса не был против. До удаления суда в совещательную комнату подсудимый оплатил все процессуальные издержки и затраты потерпевшей стороны.

В соответствии с соглашением, прокурор ходатайствовала о применении наказания к подсудимому в виде трех лет лишения свободы с конфискацией имущества, находящегося в его собственности, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем, а также имущества, являющееся орудием или средством совершения преступления, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления и государственных организациях, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Вместе с тем, прокурор попросила применить в отношении подсудимого статью о недавней амнистии, по которой снизить ему срок наполовину, то есть, до одного года шести месяцев.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора, приговорив бывшего чиновника к одному году шести месяцам лишения свободы, с конфискацией имущества, находящегося в его собственности, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем, а также имущества, являющееся орудием или средством совершения преступления с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Срок лишения свободы ему будет исчисляться с учетом времени содержания под стражей − с 13 февраля 2017 года.

Началось все с того, что 29 января 2016 года на слесаря ТОО "ПЗЛК", работавшего в составе бригады предприятия на объекте, упала балка. Пострадавшего с тяжелым переломом ноги и в состоянии травматического шока госпитализировали. В управлении труда была создана комиссия, которая установила 100-процентную вину ТОО "ПЗЛК" в происшедшем. Однако предприятие с этим не согласилось, поскольку считало, что вину с ним должны солидарно разделить бригадир пострадавшего слесаря и начальник участка, непосредственно отвечавшие за безопасность работ. Поэтому руководитель ПЗЛК Оксана Давиденко обжаловала это решение. Но суды встали на сторону управления труда, и решение спорного вопроса затянулось на долгие месяцы. Все это время завод продолжал искать правду в различных инстанциях.

Поэтому 5 декабря 2016 года Ергали Аскаров пригласил в свой кабинет юриста ТОО "ПЗЛК" Асета Аркенова, чтобы договориться с ним о прекращении жалоб со стороны предприятия. За изменение результатов расследования несчастного случая руководитель управления труда потребовал миллион тенге, поручив решить этот вопрос начальнику отдела Данияру Акижанову, председателю комиссии, расследовавшей несчастный случай.

Когда Асет Аркенов сообщил о предложении руководителя управления своему начальнику Оксане Давиденко, та посоветовала ему обратиться в антикоррупционную службу.

В этот же день он получил от ее сотрудников 500 тысяч тенге мечеными купюрами — половину требуемой суммы — и отдал ее в условленном месте Акижанову. А вечером того же дня − вторую часть миллиона. После ее получения Акижанов был задержан. Но, помогая следствию, сообщил своему руководителю, что деньги успешно получены, и он готов их передать ему.

Ничего не подозревающий руководитель управления сам подготовил новое заключение, в котором отразил все дополнительные нарушения, включив сюда солидарную ответственность бригадира и начальника участка за слабый контроль за производством. Он передал этот документ Аркенову, который в ответ по телефону поблагодарил его.

После этого Ергали Аскаров не стал забирать деньги у своего подчиненного, а сделал его фактически распорядителем этой суммы. Так, он поручил ему купить в парфюмерном магазине "Французский дом" шесть сертификатов на 130 тысяч тенге, передать 150 тысяч тенге одному своему знакомому, 13 февраля — 100 тысяч другому, и еще 500 тысяч — третьему. Оставшиеся 120 тысяч тенге он милостиво разрешил оставить на собственные расходы своему подчиненному.

Приговор еще не вступил в законную силу, и у осужденного есть возможность опротестовать его в апелляционном порядке. Но вряд ли он будет это делать.