В Алматы грузовик врезался в стоявшую после аварии Audi

Вечером в пятницу, 11 августа, в Алматы произошла двойная авария, передает корреспондент Zakon.kz.

Оба столкновения произошли на дороге Северное кольцо, ниже поворота на микрорайон «Айнабулак». Автомобиль Audi двигался по Северному кольцу. На разрыве водитель собирался развернуться. Он подъехал к развороту, притормозил. В этот момент в него врезался автомобиль Toyota Corolla. Автомобили остановились, убрали в сторону Corolla, чтобы не мешала, вызвали сотрудников полиции и стали ждать. В это время в Audi врезался Ford Transit. От удара легковушка пролетела около 50 метров.

В аварии никто не пострадал.



