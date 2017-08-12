Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Из-за ДТП в Алматы на проспекте Суюнбая образовалась пробка

12 августа 2017, 00:38

В результате двойной аварии заблокировано движение по проспекту в одну сторону.

Вечером в пятницу, 11 августа, в Алматы на проспекте Суюнбая в результате ДТП образовалась большая пробка, передает корреспондент Zakon.kz.

ЧП произошло на Суюнбая, не доезжая моста на проспекте Рыскулова. В крайнем левом ряду стояли два автомобиля, Subaru и Mazda. Машины несильно стукнулись, водители ждали сотрудников дорожно-патрульной полиции.

По рассказам очевидцев, в это время вниз по Суюнбая ехал автомобиль Toyota Prado в крайнем левом ряду. Справа от него ехал автомобиль, водитель которого попросился поворотником в левый ряд. Prado его пропустил. Тем временем второй водитель заметил стоявшие после аварии машины, которые создавали препятствие на дороге, и резко вывернул, возвращаясь в свой ряд. Находившийся за рулем Toyota Prado водитель из-за этих перестроений не успел вовремя затормозить, машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с Toyota Windom.

Внедорожник от мощного удара развернуло поперек дороги. В итоге автомобили полностью перекрыли движение вверх по проспекту Суюнбая, образовалась пробка. Кроме того, из-за чрезмерного любопытства других водителей, которые отвлекались от руля ради того, чтобы получше рассмотреть, а то и сфотографировать ДТП, начали происходить мелкие аварии.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...