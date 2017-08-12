Вечер памяти Виктора Цоя пройдет на Арбате в Астане

15 августа в 18.30 часов на столичном Арбате состоится вечер памяти легендарного музыканта и лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя, передает МИА «Казинформ».





«Многие из нас выросли на песнях Цоя и группы «Кино». Его песни я пел под гитару, всем двором ставили пластинки и кассеты, многие песни знаю наизусть, да и слушаю его песни до сих пор», - отметил аким Сарыаркинского района Арман Турлубек.





Творческий вечер начнется с концерта столичной группы «Целиноград», которые на сцене Арбата вживую исполнят популярные композиции советской группы, сообщает акимат Сарыаркинского района Астаны. С 19.30 часов поклонникам известного музыканта предоставляется возможность спеть любимые песни своего кумира в караоке под открытом небом.





А в 21.30 в летнем кинотеатре пройдет показ фильма «Игла», где главную роль сыграл Виктор Цой. «Игла» - советский художественный кинофильм, снятый в 1988 году на студии «Казахфильм» имени Шакена Айманова (режиссёр Р.Нугманов).





Вход на все мероприятия столичного Арбата свободный.





Виктор Робертович Цой (21 июня 1962 года, Ленинград - 15 августа 1990 года, близ посёлка Кестерциемс, Латвийская ССР) - советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Снялся в нескольких фильмах. 15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут Виктор Цой погиб в автокатастрофе. ДТП произошло на 35 километре трассы «Слока - Талси», в нескольких десятках километров от Риги. Согласно наиболее правдоподобной официальной версии, Цой заснул за рулём, после чего его «Москвич-2141» тёмно-синего цвета вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус» модели 250. 19 августа он был похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде. Смерть Виктора Цоя была шоком для множества поклонников. Несколько фанатов даже покончили с собой. Тысячи человек пришли на похороны Виктора. Многие казахстанцы до сих пор помнят легенду советского рока.





Фото: МИА "Казинформ"







