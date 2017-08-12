Венгерские предприниматели намерены создать в ЮКО совместные предприятия

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев принял венгерскую делегацию, в состав которой вошли Шандор Ковач - Председатель Мажилиса Яс-Надькун-Сольнок, Генеральный консул Венгрии в г.Алматы Ференц Блауманн и Почетный консул Республики Казахстан в Венгрии Ласло Хорват, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.





В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития торгово-экономических, социально-гуманитарных и культурных связей. Также, глава региона рассказал иностранным гостям об основных показателях социально-экономического развития Южно-Казахстанской области, и о предоставляемых льготах иностранным инвесторам.









«Южно-Казахстанская область – аграрный регион. Ежегодно производится около 300 тысяч тонн хлопка. Сфера сельского хозяйства является приоритетной. В области выращивают плодово-ягодные, овощные и бахчевые культуры. Кроме того, с каждым годом улучшается индустриальный потенциал региона. На сегодняшний день, в области работают 11 индустриальных и 1 специальная экономическая зона. Указанные зоны полностью обеспечены инфраструктурой, и для иностранных инвесторов предусмотрены льготы», - сказал Ж.Туймебаев.









В свою очередь, гости из Венгерской Республики выразили уверенность в дальнейшем развитии отношений между двумя странами. Наряду с этим, представители делегации выразили твердое намерение тесного сотрудничества в области сельского хозяйства, а также наращивания культурно-гуманитарных и торгово-экономических отношений.









«Венгрия - важный торгово-экономический партнер Казахстана. Между двумя странами активно работают Казахстанско-Венгерский стратегический совет, межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, Деловой совет, а также совместный фонд по инвестициям. Используя эти возможности, мы намерены создать совместные предприятия в Южно-Казахстанской области. Безусловно - эти шаги поспособствуют развитию дальнейших отношений между двумя странами», - сказал Генеральный консул Венгрии Ференц Блауманн.









Стоит отметить, что с каждым годом нарастает взаимосвязь между двумя странами. За первое полугодие 2017 года товарооборот между Венгрией и Казахстаном составил 1 млн. долларов США.





Напомним, 28 января 2017 г. состоялся визит Государственного секретаря Министерства внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Микола Иштвана и Посла Венгрии в РК Андраша Барани. По итогам данного визита открыто Почетное Консульство Венгрии в г.Шымкент. Почетным консулом был назначен К.Молдасеитов.



