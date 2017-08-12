В Колумбии многодетный отец расстрелял жену и её любовника, застав их за сексом

После двойного убийства ревнивый муж сам сдался полиции и полностью признал вину, хотя и не раскаялся в содеянном.

Полиция Колумбии сообщила о задержании 42-летнего жителя департамента Атлантико, подозреваемого в двойном убийстве. Как сообщает портал Publimetro, задержанный мужчина сам обратился в полицию и признался, что расстрелял собственную жену Сандру Кастельянос и её любовника, застав их у себя дома во время секса.

Согласно показаниям задержанного, подозревать жену в супружеской неверности он стал после того, как об этом начали говорить соседи. Мужчина работал ночным сторожем, а потому не мог видеть, как по ночам к его 39-летней супруге ходит 35-летний местный житель Ной Гомес. Однажды Хуан Карлос Гарсия решил проверить свои догадки и заявил жене, что пошёл на работу. На самом деле он взял выходной и пошёл ждать подходящего момента к друзьям. А чтобы жена ничего не заподозрила, позвонил ей якобы с работы, спросив, легли ли спать дети и она сама. Получив утвердительный ответ, мужчина отправился домой.

Хуан Карлос Гарсия зашёл домой как раз в тот момент, когда его супруга занималась сексом с любовником. Не раздумывая, ревнивый муж расстрелял из служебного оружия обоих. Его не остановило даже то, что за стеной в этот момент спали трое маленьких детей.

Сразу после убийства мужчина сдался, но не раскаялся. Он отметил, что супруга опозорила его как мужчину, а потому он не жалеет о случившемся.

Отметим, трое детей погибшей женщины и арестованного мужчины теперь будут отданы на воспитание родственникам.

Фото newsru.com, источник Лайф