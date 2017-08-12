Египетский чиновник умер, увидев жертв столкновения двух поездов
В результате столкновения поездов скончались 36 человек.
Египетский чиновник скончался после того, как увидел жертв столкновения двух пассажирских поездов в городе Александрия.
Сообщается, что это был советник министра транспорта Египта по железным дорогам Мустафа эль-Сайед.
В момент, когда мужчина встретился с жертвами чудовищного ЧП, у него случился инфаркт. Чиновника экстренно отвезли в медучреждение, но он впал в кому, а вскоре скончался.
Источник: РенТВ
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.