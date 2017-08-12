Египетский чиновник умер, увидев жертв столкновения двух поездов

Египетский чиновник скончался после того, как увидел жертв столкновения двух пассажирских поездов в городе Александрия.

Сообщается, что это был советник министра транспорта Египта по железным дорогам Мустафа эль-Сайед.

В момент, когда мужчина встретился с жертвами чудовищного ЧП, у него случился инфаркт. Чиновника экстренно отвезли в медучреждение, но он впал в кому, а вскоре скончался.

Источник: РенТВ