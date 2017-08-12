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Египетский чиновник умер, увидев жертв столкновения двух поездов

12 августа 2017, 18:01

В результате столкновения поездов скончались 36 человек.

Египетский чиновник скончался после того, как увидел жертв столкновения двух пассажирских поездов в городе Александрия.

Сообщается, что это был советник министра транспорта Египта по железным дорогам Мустафа эль-Сайед.

В момент, когда мужчина встретился с жертвами чудовищного ЧП, у него случился инфаркт. Чиновника экстренно отвезли в медучреждение, но он впал в кому, а вскоре скончался.

Источник: РенТВ


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