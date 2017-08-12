В Уральске прошло уникальное мероприятие нового формата от «Казахстан – 2050»

Сегодня в парке культуры и отдыха города Уральска прошло мероприятие под названием «Рухани жаңғыру - ключ к светлому будущему». Участие в нем приняли председатель совета движения "Казахстан -2050", член национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при президенте РК Мухтар Манкеев, Рада Хайрушева руководитель общественного фонда ЗКО «Аялаган алакан», председатель гражданского совета города Астаны, предприниматель Тимур Илиясов, ветераны города и группа молодежи.





Председатель совета движения «Казахстан – 2050», член национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при президенте РК Мухтар Манкеев считает, что любые инициативы, которые проводятся по регионам, должны давать обратную связь. «Сегодня проходит мероприятие нового формата, организованное общенациональным движением «Казахстан – 2050» и акиматом Западно-Казахстанской области. Отличительная черта – это новый формат коммуникации, который интересует общественность. Мы выходим на диалог, чтобы понять, как нам расти как обществу, как региону, стране в целом. Многие инициативы, например, «Туган жер», очень хороши, но при их реализации могут появляться какие-то вопросы, могут всплывать проблемы бюрократии, и хотелось бы понять, как эти инициативы воспринимаются обществом, получить обратную связь, чтобы убедиться, что общественность до конца поняла необходимое».





Манкеев уверен: если мы хотим модернизировать сознание, мы должны проводить мероприятия «не в закрытых помещениях под руководством комиссии, а в формате открытого диалога, чтобы понимать, о чем идет речь».





«Когда мы обсуждали и готовились к сегодняшнему мероприятию, то много размышляли о том, что будет интересно обществу. В дальнейшем наше движение будет проводить подобные мероприятия-диалоги по всем регионам. Когда задача ставится «наверху», когда Президент ставил задачи, очень интересные и важные, в своей статье – это одно. Когда дело доходит до исполнения – совсем другое: проводятся локальные дискуссии, делаются статьи, фоторепортажи, все это накапливается «для галочки» и часто не доходит до общества в нужной мере. Мы же хотим вытащить «изюминку» и посмотреть на результат, увидеть настроения, которые царят в обществе».

На сегодняшнее мероприятие были приглашены ветераны, аксакалы – люди, которые знают, как должно развиваться общество, которые имеют богатый жизненный опыт и видели многое. «Мы должны их слушать и делать все комбинированно, и при этом давать что-то новое Вопрос в том, какой фундамент мы должны заложить сейчас, чтобы к 2050 году мы стали сильной нацией, которая не зависит от внешних воздействий и внутренних «болезней», не зависит от разных течений, которые проникают в нашу среду».





«Наша цель состоит в том, чтобы создать открытую платформу. Узнать мнение разных поколений и найти новые программы. Если они не включены в реестр важных проектов, среди прочего, хотим работать над ними и желаем увидеть результат. Мы поставили цель в 2050 году быть в числе 30 развитых стран. А чтобы достичь поставленных задач, должны работать вместе не только государство, но и все члены общества сообща», - сказал М.Манкеев.





В свою очередь, ветераны пожелали успехов в новой инициативе, а представители молодежи поделились своими мыслями.

Такие встречи в свободном формате будут проводится и в будущем.



