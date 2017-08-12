При пожаре в жилом доме в Актау эвакуировали 18 человек
. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Возгорание произошло по адресу 5-39 в 07:06 часов 12 августа. Об этом "Ладе" сообщила Гульнара Ходжабекова, руководитель пресс-службы ДЧС Мангистауской области.
На балконе двухкомнатной квартиры в 39 доме 5 микрорайона, как рассказала Гульнара Ходжабекова, загорелась мебель. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
- Квартира полностью закопчена. Эвакуировано 18 человек. Пострадавших нет. Пожар локализован в 07:20 часов и ликвидирован в 07:35 часов, - сказала Гульнара Ходжабекова.
В ликвидации пожара принимали участие 15 человек личного состава и четыре единицы техники.
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