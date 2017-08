Автомобиль врезался в демонстрантов в США

Автомобиль въехал в группу людей в центре американского города Шарлоттсвилль. Об этом сообщает Associated Press.

Автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых, которая второй день проходит в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Сведений о пострадавших пока не поступало, но издания BNO News и The Anon Journal уже сообщили, что есть несколько пострадавших.

Очевидцы инцидента сообщают в Twitter, что автомобиль "быстро покинул место происшествия".

Ранее в Виргинии из-за столкновений с ультраправыми был введен режим чрезвычайного положения.

Сторонники радикалов протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения и аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Известно о нескольких пострадавших, в частности власти города сообщают, что два человека получили небольшие травмы.

Всего в Шарлоттсвилл, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".

