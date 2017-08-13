Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Автомобиль врезался в демонстрантов в США

13 августа 2017, 00:37

Всего в Шарлоттсвилл, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".

Автомобиль въехал в группу людей в центре американского города Шарлоттсвилль. Об этом сообщает Associated Press.

Автомобиль врезался в группу противников акции ультраправых, которая второй день проходит в городе Шарлоттсвилл в штате Виргиния, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Сведений о пострадавших пока не поступало, но издания BNO News и The Anon Journal уже сообщили, что есть несколько пострадавших.

Очевидцы инцидента сообщают в Twitter, что автомобиль "быстро покинул место происшествия".

Ранее в Виргинии из-за столкновений с ультраправыми был введен режим чрезвычайного положения.

Сторонники радикалов протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения и аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Известно о нескольких пострадавших, в частности власти города сообщают, что два человека получили небольшие травмы.

Всего в Шарлоттсвилл, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...