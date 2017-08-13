Пусть будет бомжом: премьер Грузии попросил пранкеров не высылать Саакашвили

По словам Лексуса, грузинский министр посоветовался с главой правительства Грузии Георгием Квирикашвили, который попросил не высылать им Саакашвили.

Известный российский пранкер Лексус поведал, что ему и его соратнику по цеху розыгрышей Вовану в субботу, 12 августа, удалось дозвониться до главы МВД Грузии Георгия Мгебришвили, сообщает kp.ru.

По словам мастера «разводов», главный грузинский полицейский находился на отдыхе в Батуми и был в подвыпившем состоянии. Пранкеры представились министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым и рассказали, что в Незалежную приезжает Саакашвили, и украинская сторона готова выдать его властям Грузии.

Однако, как отметил Лексус, Мгебришвили крепким матерным словцом открестился от возвращения Саакашвили.

«Этот человек нам здесь ... не нужен. Он авантюрами занимается и больше ничем!», — сказал он.

По словам Лексуса, грузинский министр посоветовался с главой правительства Грузии Георгием Квирикашвили, который попросил не высылать им Саакашвили.

«Не высылайте нам этого засранца! Пусть будет бомжом!» — резюмировал он.