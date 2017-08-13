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Вечный карандаш подарили 500-тысячному посетителю павильона РФ на EXPО 2017

13 августа 2017, 19:04

Система подсчета посетителей российского павильона на ЭКСПО зафиксировала полумиллионного гостя, которому был вручен необычный подарок

Полумиллионным посетителем павильона России на международной выставке ЭКСПО-2017 стала учитель математики Жумагуль Фаррахова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу российского павильона.

Женщина пришла на ЭКСПО во второй раз, чтобы показать двум дочерям выставку, в числе и экспозицию России.

Жумагуль работает в школе в ауле Ахмед Нуринского района Карагандинской области. Впервые она побывала здесь с мужем в июне, когда выставка только начинала свою работу. Больше всего ей запомнились павильон Казахстана "Нур Алем" и павильон России. Именно эти экспозиции она решила показать дочерям Асие и Наргизе, ученицам 10 и 11 классов.

Семья Фарраховых прошла экскурсию по экспозиции России, а в конце прогулки их встретили сотрудники и директор павильона.

Жумагуль был вручен набор из продукции, символизирующей энергию различных регионов России. В набор входят: чай, алтайский мед, таежное брусничное варенье и варенье из Карелии, а также пряник, ежедневник и вечный карандаш, который не нужно точить 25 лет.

Также женщина получила билет на Национальный день России на ЭКСПО, который состоится 8 сентября.

По статистике, каждый четвертый гость ЭКСПО заходит в российский павильон. Четвертого августа на ЭКСПО-2017 был зарегистрирован 2-миллионный посетитель.


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