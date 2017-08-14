В Ванкувере туристический автобус протаранил толпу, есть пострадавшие
Врачи оказывают помощь пострадавшим. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
В центре Ванкувера туристический автобус врезался в людей, пострадали по крайней мере три человека.
По предварительным данным, двое пострадавших — мужчина и женщина — оказались зажаты под автобусом, который врезался в припаркованную машину. Они доставлены в больницу. В автобусе находились 27 человек, включая водителя.
Final victim now being taken away. Crews doing chest compressions as they load him into the ambulance #yvrpic.twitter.com/AiOSahb0jx— BreannaKarstensSmith (@BreannaCTV) 13 августа 2017 г.
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