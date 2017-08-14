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В Ванкувере туристический автобус протаранил толпу, есть пострадавшие

14 августа 2017, 01:08

Врачи оказывают помощь пострадавшим. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

В центре Ванкувера туристический автобус врезался в людей, пострадали по крайней мере три человека.

По предварительным данным, двое пострадавших — мужчина и женщина — оказались зажаты под автобусом, который врезался в припаркованную машину. Они доставлены в больницу. В автобусе находились 27 человек, включая водителя.


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