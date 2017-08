В Ванкувере туристический автобус протаранил толпу, есть пострадавшие

В центре Ванкувера туристический автобус врезался в людей, пострадали по крайней мере три человека.

По предварительным данным, двое пострадавших — мужчина и женщина — оказались зажаты под автобусом, который врезался в припаркованную машину. Они доставлены в больницу. В автобусе находились 27 человек, включая водителя.

Final victim now being taken away. Crews doing chest compressions as they load him into the ambulance #yvrpic.twitter.com/AiOSahb0jx