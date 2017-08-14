Соцналог в РК решили не снижать

Единственное, снижение ставки генерального социального налога предусмотрено только для крестьянских хозяйств и субъектов МСБ при спецрежиме.

По словам первого вице-министра РК Руслана Даленова, генеральную ставку социального налога в проекте нового Налогового кодекса решено не снижать из-за того, что «цена вопроса достаточно серьезная» , передает корреспондент Zakon.kz





«Генеральный соцналог, ставку, мы пока не снижаем, не предлагаем, поскольку мы изучаем данный вопрос», - сказал он представителям прессы перед началом конференции по разъяснению новелл Налогового кодекса.





Спикер пояснил, почему решили не снижать социальный нало г.





«Цена вопроса достаточно серьезная. Она захватывает не просто снижение ставки, придется менять межбюджетные отношения, поскольку соцналог поступает в местные бюджеты, нужно проработать каким налогом его заместить. Одним из предложений был налог на прибыль, которая поступает в центральный республиканский бюджет, направлять в местные бюджеты», - уточнил Р. Даленов.





По его мнению, это «хорошая реформа, глубокая», но требует просчета.





«Я думаю, здесь не нужно торопиться. Тем более что основная нагрузка на фонд оплаты труда будет проявляться ближе к 2021 году, у нас еще есть время придумать компенсирующие нормы. Мы понимаем, что нагрузка на фонд оплаты труда не должна изменяться, поскольку просто зарплата может уйти в тень. Различные расчеты есть в зависимости от отрасли, где трудится человек и зарплаты, она сегодня составляет порядка 20%, и может возрастать от 27-29%», - отметил он.





В то же время первый вице-министр добавил, что снижение ставки предусмотрено пока для крестьянских хозяйств и малого и среднего бизнеса в специальных режимах.





«Патент, например. В крестьянских хозяйствах, в патенте снижается нагрузка по социальному налогу. Там социальный налог платится совокупным платежом, мы эту процентную ставку снижаем», - заключил спикер.





Ксения Давыдова, Астана