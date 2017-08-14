СМИ: Елизавета II может отречься от престола
14 августа 2017, 15:49
Официально эта информация королевским двором пока не подтверждена.
По сообщениям британских СМИ, королева всерьез рассматривает перспективу отречения от престола в пользу своего сына принца Чарльза, по примеру других европейских монархов, передает Вести.Ru.
Такие планы 91-летняя королева якобы начала обсуждать со своими приближенными. Предполагается, что на такой шаг Елизавета может пойти в возрасте 95 лет.
По словам одного из ведущих экспертов в делах королевской семьи Роберта Джобсона, уже несколько представителей двора сообщили ему, что с целью беспроблемной передачи трона Чарльзу планируется задействовать принятый в 1937 году закон о регентстве. Официально эта информация королевским двором пока не подтверждена.
Елизавета II вступила престол в 1953 году и является на данный момент самым долгоправящим монархом мира. Ее наследнику принцу Чарльзу исполнилось 68 лет.
Ранее сообщалось, что супруг королевы, 96-летний принц Филипп, перестанет исполнять официальные публичные функции по состоянию здоровья.
Фото: peoples.ru.
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