СМИ: Елизавета II может отречься от престола

Официально эта информация королевским двором пока не подтверждена.

По сообщениям британских СМИ, королева всерьез рассматривает перспективу отречения от престола в пользу своего сына принца Чарльза, по примеру других европейских монархов, передает передает Вести.Ru





Такие планы 91-летняя королева якобы начала обсуждать со своими приближенными. Предполагается, что на такой шаг Елизавета может пойти в возрасте 95 лет.





По словам одного из ведущих экспертов в делах королевской семьи Роберта Джобсона, уже несколько представителей двора сообщили ему, что с целью беспроблемной передачи трона Чарльзу планируется задействовать принятый в 1937 году закон о регентстве. Официально эта информация королевским двором пока не подтверждена.





Елизавета II вступила престол в 1953 году и является на данный момент самым долгоправящим монархом мира. Ее наследнику принцу Чарльзу исполнилось 68 лет.





Ранее сообщалось, что супруг королевы, 96-летний принц Филипп, перестанет исполнять официальные публичные функции по состоянию здоровья.



