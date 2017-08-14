Кыргызстан сможет экспортировать излишки электроэнергии в Казахстан и Россию
14 августа 2017, 16:14
Кыргызстан обладает огромным неосвоенным гидроэнергетическим потенциалом.
Вопрос создания торговых площадок, позволяющих создать единый рынок электроэнергии в рамках союза обсуждали сегодня в ходе расширенного заседания Евразийского межправительственного совета в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.
Больше всего, судя по комментариям глав правительств, этому новшеству обрадовались в Кыргызстане.
«Сегодня будет обсуждаться решение, которое позволит нам участвовать в торгах электроэнергии на торговых площадках России и Казахстана, - сказал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. - Кыргызстан обладает огромным неосвоенным гидроэнергетическим потенциалом. Идея торговой площадки позволит нам экспортировать излишки электроэнергии, а в случае дефицита - импортировать».
«В целом, наша страна заинтересована в едином энергетическом рынке, который в первую очередь призван либерализировать торговлю электроэнергией на пространстве ЕврАзЭС. Сегодня мы сделали еще один шаг к данной цели» - резюмировал он.
Татьяна Ковалева, Астана
Фото: Газета Диапазон
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