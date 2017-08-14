Кыргызстан сможет экспортировать излишки электроэнергии в Казахстан и Россию

Вопрос создания торговых площадок, позволяющих создать единый рынок электроэнергии в рамках союза обсуждали сегодня в ходе расширенного заседания Евразийского межправительственного совета в Астане , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Больше всего, судя по комментариям глав правительств, этому новшеству обрадовались в Кыргызстане.





«Сегодня будет обсуждаться решение, которое позволит нам участвовать в торгах электроэнергии на торговых площадках России и Казахстана, - сказал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. - Кыргызстан обладает огромным неосвоенным гидроэнергетическим потенциалом. Идея торговой площадки позволит нам экспортировать излишки электроэнергии, а в случае дефицита - импортировать».





«В целом, наша страна заинтересована в едином энергетическом рынке, который в первую очередь призван либерализировать торговлю электроэнергией на пространстве ЕврАзЭС. Сегодня мы сделали еще один шаг к данной цели» - резюмировал он.





Татьяна Ковалева, Астана