С 2018 года в Казахстане изменятся правила игры в футбол

14 августа 2017, 16:18

«Астана» уже играет по новым правилам.

С 1 января 2018 года в Казахстане вступят в силу изменения в правилах игры, согласно международным стандартам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Федерации футбола Казахстана.

ФК "Астана", представляющий Казахстан на международной арене, уже играет в международных играх по новым правилам. В нашей стране эти новшества вступят в силу уже в будущем году.

Ознакомиться с основными изменениями в правилах игры можно по этой ссылке.

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