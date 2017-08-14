С 2018 года в Казахстане изменятся правила игры в футбол
14 августа 2017, 16:18
«Астана» уже играет по новым правилам.
С 1 января 2018 года в Казахстане вступят в силу изменения в правилах игры, согласно международным стандартам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Федерации футбола Казахстана.
ФК "Астана", представляющий Казахстан на международной арене, уже играет в международных играх по новым правилам. В нашей стране эти новшества вступят в силу уже в будущем году.
Ознакомиться с основными изменениями в правилах игры можно по этой ссылке.
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